2020-03-12T19:35:31+03:00
Общество

Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом

Ранее СМИ сообщили о первом умершем от COVID-19
Ксения БОГДАНОВА
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Пожилой мужчина, скончавшийся 12 марта в больнице в Коммунарке, не был заражен коронавирусом. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы. Ранее в некоторых СМИ появилось сообщение, что 75-летний пациент стал первой жертвой вируса COVID-19. По словам специалистов департамента, лабораторные исследования показали, что его смерть не связана с коронавирусной инфекцией.

Мужчина поступил в клинику в Коммунарке с дыхательной недостаточностью в крайне тяжелом состоянии. Пациента сразу же направили в реанимацию. Врачи начали спасать его жизнь еще в машине скорой помощи, затем пытались реанимировать в отделении интенсивной терапии. Но спустя 40 минут после того, как его привезли в больницу, пенсионер умер.

Причина смерти была установлена во время вскрытия. Патологоанатомы выяснили, что мужчина скончался от кровоизлияния в надпочечники. У него нашли целый букет заболеваний, в том числе рак поджелудочной железы и хронический гепатит. Медики не обнаружили в легких покойного патологических изменений. Лабораторный анализ также не выявил в его организме коронавирусной инфекции.

Напомним, по информации на 12 марта, в столице выявлены 15 случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших - 1 ребёнок. Один пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, выздоровел и выписался из больницы.

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