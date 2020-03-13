Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган

13 Март 2020 2020-03-13T07:11:24+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 13 марта 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 13 марта 2020 года будет облачной, но достаточно теплой. Воздух прогреется до +5..+7 градусов днем, а ночью температура опустится до нуля.

В пятницу в столице ожидается небольшой дождь и сильный ветер. Воздушные потоки западного и юго-западного направлений движения разовьют скорость 7-12 метров в секунду. Временами порывы могут достигать даже 15-20 м/с.

Сайт kp.ru писал, что синоптики называют такие условия ураганными. Коммунальные службы столицы уже перешли на усиленный ужим работы, а жителей региона предупредили о возможной угрозе по смс.

Что касается атмосферного давления, то, согласно данным Гидрометцентра России, оно сильно понижено. Метеозависимые люди могут почувствовать, что показатель опустился аж до 730 миллиметров ртутного столба. Нормализации стоит ожидать к концу недели, правда, температура в воскресенье будет минусовая.

ИСТОЧНИК KP.RU