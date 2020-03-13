Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные

13 Март 2020 2020-03-13T13:00:10+03:00

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Восточный вестибюль станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии московского метро закроют на два дня. Пользоваться другим входом пассажирам предстоит в ближайшие выходные, 14 и 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Для входа и выхода со станции «Текстильщики» пассажиры смогут воспользоваться западным вестибюлем станции (выходы 5-8, к улице Люблинской, Шоссейной, к станции МЦД «Текстильщики»), который находится в непосредственной близости от закрытого», – цитирует сообщение метрополитена РИАМО.

Отмечается, что временное закрытие связно проведением на станции ремонтных работ. Утром в понедельник, 16 марта, вестибюль снова начнет работу в привычном режиме, станция откроется в 05:30.

На период закрытия восточного вестибюля кассы западного входа будут работать с учетом увеличенного пассажиропотока. В ориентировании на станции пассажирам помогут инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU