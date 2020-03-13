В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов

13 Март 2020 2020-03-13T16:29:58+03:00

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Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин прокомментировал новости об увольнении сотрудников отдела внутренних дел «Щукино». Начальник уголовного розыска и его подчиненная лишились работы за селфи в морге.

Пашкин отметил, что поступок очень странный и наказание за него вполне соразмерное. Все произошедшее «вызывает недоумение» и указывает на отсутствие «способности думать у современного поколения».

- Таких шутников много не только в полиции, но и много где. Я совершенно не удивляюсь, что у людей просто поехала крыша по каким-то причинам, - комментирует глава профсоюза.

В качестве причины данного поступка Михаил Пашкин предположил, что полицейские «почувствовали себя крутыми начальниками, что их никто не тронет».

- Ладно, сфотографировался, но зачем выкладывать в соцсети? Мне это непонятно. Все это говорит, что образование в нашей стране исчезло. Вот такие сейчас люди, такое поколение, к сожалению, - пояснил глава профсоюза ИА «НСН».

По мнению общественника, сегодня в любой профессии встречается, что сотрудники «не могут посмотреть даже на шаг вперед, не то, что на два».

- Они не могут предвидеть, что будет завтра. Правильно сделали, что их уволили, - заключил Пашкин.

Фото было обнаружено сотрудниками службы собственной безопасности МВД. В итоге своих должностей лишились пятеро сотрудников.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, помимо начальника угрозыска ОМВД по району Щукино майора полиции Вячеслава Горнеева и старшего лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой своих должностей лишатся заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве – начальник полиции полковник полиции Алексей Кориненко, начальник Отдела МВД России по району Щукино Москвы полковник полиции Иван Понятойкин. Они будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям.

Начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве майор полиции Сергей Гладышев будет освобожден от занимаемой должности. А начальник УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU