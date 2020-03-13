Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже

13 Март 2020 2020-03-13T19:19:03+03:00

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В некоторых поликлиниках Москвы капитальный ремонт начнется позже запланированного срока. Медицинские учреждения, работы в которых должны были стартовать в марте и апреле, закроются на реконструкцию через несколько месяцев. Это связано с решением усилить выездную службу поликлиник и обследовать максимальное число пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями на дому. О том, как будет организована работа медиков, 13 марта журналистам рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы понимаем, что максимальное количество людей с ОРВИ необходимо обслуживать на дому. Для этого мы проводим большую работу по усилению нашей выездной службы. К работе будут дополнительно привлечены врачи профилактических отделений, которых сейчас более 300, и молодые специалисты - ординаторы - 750 человек, - сообщила Анастасия Ракова.

Капремонт некоторых столичных поликлиник переносится на несколько месяцев. Это вынужденная мера, на которую правительство Москвы идет из-за эпидемии коронавируса.

- Медицинские организации, строительные работы в которых должны были начаться в конце марта и апреле, уйдут на капитальный ремонт позже, - рассказала вице-мэр.

По словам Анастасии Раковой, в московских поликлиниках сейчас организован раздельный прием. Пациенты с симптомами ОРВИ осматриваются отдельно от людей с другими заболеваниями. На входе врачи измеряют пациентам температуру и определяют, можно ли таким больным контактировать с другими посетителями медицинского учреждения.

- Мы организовали работу городских поликлиник так, чтобы потоки пациентов были разделены. На входе в поликлиники установлены посты, у всех входящих проверяют температуру, - отметила заместитель мэра. - В тех поликлиниках, где это возможно, мы сделали отдельный вход для пациентов, через который заходят те пациенты, у кого температура повышена. В отдельном кабинете их принимает лечащий врач.

Анастасия Ракова напомнила, что капитальный ремонт поликлиник — один из важнейших проектов правительства Москвы, и он будет реализован в полном объеме. В 12 поликлиниках уже начались строительные работы. До 2024 года в столице будут реконструированы 135 зданий. Ремонт пятидесяти из них планируется начать в 2020 году.

- Контракты города с исполнителями составлены таким образом, что мы успеваем выполнить ремонт в обещанный срок, при этом не будет необходимости увеличивать бюджет проекта, - отметила Анастасия Ракова.