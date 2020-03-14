Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар

14 Март 2020 2020-03-14T18:15:29+03:00

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Врачи столичного роддома №8 предложили свою помощь в борьбе с коронавирусом: коллектив клиники готов переоборудовать стационар для того, чтобы в нем можно было разместить тяжелых больных с пневмонией. Главный врач роддома Алексей Хрипун направил письмо от имени своих коллег в столичный Департамент здравоохранения, поддержавший инициативу медиков.

- В адрес департамента здравоохранения Москвы поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса ГКБ имени Демихова с предложением, учитывая сегодняшнюю сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, перепрофилировать корпус, - рассказали представители департамента Агентству городских новостей «Москва». - Коллектив предлагает обеспечить размещение пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией. Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония.

Здание роддома №8 стоит отдельно от других строений и идеально подходит для размещения и изоляции инфицированных коронавирусом пациентов. Клиника отвечает всем необходимым требованиям для оказания помощи тяжелобольным людям. Кроме того, штат роддома будет усилен профильными специалистами – пульмонологами и терапевтами.

- Это вынужденная, временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется, - отметили в Депздраве.

Роженицы, находившиеся до этого в роддоме №8, в основном уже выписались. Остальные пациентки были переведены в другие роддома в соответствии с их выбором.

- Все они находятся под личным контролем главного акушера-гинеколога Москвы Антона Оленева, - подчеркнули в Депздраве. - Все пациентки получат высококвалифицированную медицинскую помощь, консультацию или пройдут обследование на базе лучших акушерских стационаров Москвы. Москва стала одним из первых регионов, который перешел в режим повышенной готовности, предпринимаются беспрецедентные для всей мировой практики меры по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции.

Напомним, по последним данным, в Москве подтверждены 24 случая заражения. Из-за угрозы распространения коронавируса Россия временно ограничила авиасообщение со странами Европы. В столице школьники с 16 марта по желанию могут остаться дома и перейти на дистанционную систему обучения. Меняют работу и московские медучреждения: чтобы ограничить распространение вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения. В городских поликлиниках отменена плановая диспансеризация и профилактические медосмотры.