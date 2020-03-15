Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать

15 Март 2020 2020-03-15T07:16:45+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 15 марта 2020 года

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Погода в Москве на 15 март 2020 года будет весьма похожа на субботнюю. Местами все так же ожидается метель - небольшой снег со шквалистым ветром.

Потоки воздуха северо-западного направления могут развивать скорость 7-12 метров в секунду. Местами порывы достигают 17 м/с. Возможно образование гололедицы.

А вот атмосферное давление немного поднимется после сильного понижения. В воскресенье оно будет находиться на уровне 746 миллиметров ртутного столба, согласно данным Гидрометцентра России.

Сайт kp.ru писал, что минувший выходной день не стал для москвичей неожиданностью, поскольку МЧС заранее распространило штормовое предупреждение. Граждан просили быть внимательнее, не подходить к шатким конструкциям, но без пострадавших все равно не обошлось. Например, на одну из машину упало дерево. Водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU