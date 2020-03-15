2020-03-15T07:16:45+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 15 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице ожидается снег с сильным ветромВ столице ожидается снег с сильным ветромФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода в Москве на 15 март 2020 года будет весьма похожа на субботнюю. Местами все так же ожидается метель - небольшой снег со шквалистым ветром.

Потоки воздуха северо-западного направления могут развивать скорость 7-12 метров в секунду. Местами порывы достигают 17 м/с. Возможно образование гололедицы.

А вот атмосферное давление немного поднимется после сильного понижения. В воскресенье оно будет находиться на уровне 746 миллиметров ртутного столба, согласно данным Гидрометцентра России.

Сайт kp.ru писал, что минувший выходной день не стал для москвичей неожиданностью, поскольку МЧС заранее распространило штормовое предупреждение. Граждан просили быть внимательнее, не подходить к шатким конструкциям, но без пострадавших все равно не обошлось. Например, на одну из машину упало дерево. Водитель погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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