Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"

15 Март 2020 2020-03-15T14:40:48+03:00

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Фото: Иван МАКЕЕВ

По предварительным данным, он пытался пересечь пути в неустановленном месте

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В районе платформы Тушино мужчину насмерть сбила электричка. Инцидент произошел 15 марта на станции "Трикотажная" Курско-Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Смертельные травмы мужчина получил в результате наезда электропоезда сообщением Москва-Рижская - Волоколамск. По предварительным данным, он пытался переправиться на другую сторону станции через пути в неустановленном месте перед приближающимся транспортом.

- На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, а также личность погибшего, - добавили в ведомстве ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, как мужчина в метро чудом остался жив, после падения под колеса поезда. Парень только сломал нос и отправился на допрос в полицию для объяснения своего необдуманного поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU