2020-03-15T14:40:48+03:00
Происшествия

Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"

По предварительным данным, он пытался пересечь пути в неустановленном месте
Юлия Кекова
Поделиться:
Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В районе платформы Тушино мужчину насмерть сбила электричка. Инцидент произошел 15 марта на станции "Трикотажная" Курско-Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Смертельные травмы мужчина получил в результате наезда электропоезда сообщением Москва-Рижская - Волоколамск. По предварительным данным, он пытался переправиться на другую сторону станции через пути в неустановленном месте перед приближающимся транспортом.

- На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, а также личность погибшего, - добавили в ведомстве ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, как мужчина в метро чудом остался жив, после падения под колеса поезда. Парень только сломал нос и отправился на допрос в полицию для объяснения своего необдуманного поступка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать
Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов
Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные
Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган
Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час