Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
В районе платформы Тушино мужчину насмерть сбила электричка. Инцидент произошел 15 марта на станции "Трикотажная" Курско-Рижского направления Московской железной дороги (МЦД-2). Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Смертельные травмы мужчина получил в результате наезда электропоезда сообщением Москва-Рижская - Волоколамск. По предварительным данным, он пытался переправиться на другую сторону станции через пути в неустановленном месте перед приближающимся транспортом.
- На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, а также личность погибшего, - добавили в ведомстве ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал, как мужчина в метро чудом остался жив, после падения под колеса поезда. Парень только сломал нос и отправился на допрос в полицию для объяснения своего необдуманного поступка.
ИСТОЧНИК KP.RU