2020-03-16T11:31:22+03:00
Происшествия

В Московской области 5-летняя девочка утонула на пруду во дворе у бабушки

Девочка погибла от переохлаждения, а мальчик в реанимации
Елена АКИМОВА
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В Московской области девочка утонула во дворе дома, а мальчик попал в реанимациюВ Московской области девочка утонула во дворе дома, а мальчик попал в реанимациюФото: Архив "КП"
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Трагедия произошла в деревне Троицкое Клинского района. 15 марта во дворе местной жительницы утонула пятилетняя внучка, второй ребенок оказался в реанимации.

В тот день родители привезли детей погостить к бабушке с дедушкой. У дедушки были дела, и он отправился в Москву на несколько часов, а бабушка присматривала за малышами. Семейство собралось выйти во двор погулять и пока женщина одевалась, дети выбежали на свежий воздух.

Спустя несколько минут бабушка отправилась на поиски малышни, но детей на виду не оказалось. Первым делом женщина пошла к пруду, который расположен на территории двора. Именно там бабушка заметила детей: мальчик барахтался в воде, а девочка неподвижно плавала на поверхности.

Женщина бросилась в воду и вытащила пострадавших на берег. На помощь пришла соседка, медик по образованию она пыталась реанимировать девочку, но не смогла вернуть ее к жизни. Мальчика забрали прибывшие врачи скорой помощи, сейчас он в реанимации местной больницы.

— По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказала сайту mk.ru старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Известно, что погибшая девочка и ее брат воспитывались в полной семье. Мама находится в декретном отпуске, а в свободное время успевает вести зоокружок для детей. Отец занимается тюнингом автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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