Столичных водителей призвали не спешить менять зимнюю резину

16 Март 2020 2020-03-16T11:33:59+03:00

В ЦОДД попросили водителей быть аккуратнее за рулем и соблюдать дистанцию

Изменить размер текста: A A

Московских водителей предупредили о возможных затруднениях на дорогах в связи с непогодой. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к автомобилистам с просьбой быть внимательнее на дорогах, сохранять бдительность и аккуратность за рулем.

В пресс-службе Центра напомнили о необходимости учитывать более длинный тормозной путь на мокрых и скользких дорогах. В связи с этим водителей попросили соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами и учитывать возможные сложности при виде пешеходов, передает сайт телеканала «Звезда».

Выпавший накануне снег и минусовая температура сделали дороги в регионе скользкими. В связи с этим водителей призвали не выезжать на летней резине, поскольку это может быть небезопасно. Москвичей попросили не торопиться и пока не «переобувать» колеса, а оставить шипованную резину до установления стабильно теплой и сухой погоды, пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU