Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала завершат к 1 сентября
А Москве на территории Северного речного вокзала продолжается масштабное благоустройство. Работы по инженерным сетям планируется завершить уж к середине апреля. А полностью благоустройство парка около речного порта будет завершено к сентябрю. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Общая площадь благоустройства составляет 49 гектаров, нам предстоит переложить инженерные коммуникации, реконструировать причал, построить ряд новых инженерных объектов, выполнить работы по обустройству дорожно-тропиночной сети и озеленению», - цитирует Бирюкова РИАМО.
Заммэра добавил, что в рамках проекта благоустройства в парке установят 26 павильонов, у реки создадут понтон с тремя бассейнами, а также возведут три фонтана.
Кроме того на территории появится целых восемь детских площадок, две спортивные, а также еще девять сон для «тихого» отдыха.
На территории парка высадят порядка 7 тысяч деревьев, три тысячи кустарников, организуют более 22 гектаров газона и пять тысяч квадратных метров ярких цветников, передает Москва 24.
ИСТОЧНИК KP.RU