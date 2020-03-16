2020-03-16T13:02:37+03:00
Москва

Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала завершат к 1 сентября

На территории создадут детские и спортивные площадки, откроют фонтаны и бассейны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полным ходом идут работы по реконструкции Северного речного вокзала МосквыПолным ходом идут работы по реконструкции Северного речного вокзала МосквыФото: Михаил ФРОЛОВ
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А Москве на территории Северного речного вокзала продолжается масштабное благоустройство. Работы по инженерным сетям планируется завершить уж к середине апреля. А полностью благоустройство парка около речного порта будет завершено к сентябрю. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Общая площадь благоустройства составляет 49 гектаров, нам предстоит переложить инженерные коммуникации, реконструировать причал, построить ряд новых инженерных объектов, выполнить работы по обустройству дорожно-тропиночной сети и озеленению», - цитирует Бирюкова РИАМО.

Заммэра добавил, что в рамках проекта благоустройства в парке установят 26 павильонов, у реки создадут понтон с тремя бассейнами, а также возведут три фонтана.

Кроме того на территории появится целых восемь детских площадок, две спортивные, а также еще девять сон для «тихого» отдыха.

На территории парка высадят порядка 7 тысяч деревьев, три тысячи кустарников, организуют более 22 гектаров газона и пять тысяч квадратных метров ярких цветников, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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