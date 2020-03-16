Из-за теплой погоды в Подмосковье раньше срока вернулись перелетные птицы

16 Март 2020 2020-03-16T13:27:02+03:00

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В связи с аномально теплой зимой в Московский регион раньше времени вернулись грачи и некоторые другие перелетные птицы. Об этом рассказали в общественной организации «Союз охраны птиц России».

«Грачи в Московский регион действительно прилетели на месяц раньше, еще в феврале, хотя по норме должны были вернуться из теплых краев только в середине марта. Сейчас они уже составляют пары, готовятся к периоду спаривания», - цитирует директора по развитию Союза, орнитолога Елену Зубакину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист добавила, что такое раннее гнездование не нанесет птицам вреда. Птенцы, как и взрослые грачи, хорошо переносят небольшие минусовые температуры, поэтому возможные заморозки никак не угрожают этим перелетным птицам.

Кроме того орнитолог рассказала, что у грачей есть одна интересная особенность. Если они чувствуют затяжное похолодание, они могут снова улететь на юг, и вернутся только тогда, когда в регионе установится теплая погода.

Напомним, преждевременное возвращение перелетных птиц из-за теплой погоды орнитологи предсказали еще в январе. Тогда председатель Московского областного отделения «Союза охраны птиц России» Виктор Зубакин отметил, что грачи могут появиться в столичном регионе уже в феврале, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU