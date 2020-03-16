2020-03-16T13:27:02+03:00
Москва

Из-за теплой погоды в Подмосковье раньше срока вернулись перелетные птицы

Пернатые уже разбились на пары и обустраивают гнезда
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москву вернулись грачиВ Москву вернулись грачиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В связи с аномально теплой зимой в Московский регион раньше времени вернулись грачи и некоторые другие перелетные птицы. Об этом рассказали в общественной организации «Союз охраны птиц России».

«Грачи в Московский регион действительно прилетели на месяц раньше, еще в феврале, хотя по норме должны были вернуться из теплых краев только в середине марта. Сейчас они уже составляют пары, готовятся к периоду спаривания», - цитирует директора по развитию Союза, орнитолога Елену Зубакину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специалист добавила, что такое раннее гнездование не нанесет птицам вреда. Птенцы, как и взрослые грачи, хорошо переносят небольшие минусовые температуры, поэтому возможные заморозки никак не угрожают этим перелетным птицам.

Кроме того орнитолог рассказала, что у грачей есть одна интересная особенность. Если они чувствуют затяжное похолодание, они могут снова улететь на юг, и вернутся только тогда, когда в регионе установится теплая погода.

Напомним, преждевременное возвращение перелетных птиц из-за теплой погоды орнитологи предсказали еще в январе. Тогда председатель Московского областного отделения «Союза охраны птиц России» Виктор Зубакин отметил, что грачи могут появиться в столичном регионе уже в феврале, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за теплой погоды в Подмосковье раньше срока вернулись перелетные птицы
Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала завершат к 1 сентября
Столичных водителей призвали не спешить менять зимнюю резину
В Московской области 5-летняя девочка утонула на пруду во дворе у бабушки
Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать
Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов
Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные
Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган
Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час