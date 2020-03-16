2020-03-16T14:54:58+03:00
Общество

Более 2 тысяч человек заняты на строительстве инфекционного центра в ТиНАО

Новая клиника станет мощным медицинским комплексом
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Вид с квадрокоптера на ход строительства мобильного комплекса инфекционной больницы в ТиНАО.Вид с квадрокоптера на ход строительства мобильного комплекса инфекционной больницы в ТиНАО.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Изменить размер текста:

К строительству нового инфекционного центра в ТиНАО привлечены более 2 тысяч человек и около 500 единиц техники. Клиника, решение о строительстве которой было оперативно принято в связи с распространением коронавируса, в будущем превратится в мощный современный медицинский центр. Об этом 16 марта журналистам рассказал вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

- Сейчас проводятся подготовительные работы, мы прорываемся подъездными путями к основному месту строительства. Задействовано более 500 единиц техники, более 2 тысяч человек находятся сейчас на работах по подготовке территории. Параллельно ведется работа штаба по размещению заказа по изготовлению металлоконструкций, по изготовлению инженерного оборудования, - сообщил Андрей Бочкарев.

Всего же над созданием центра в перспективе будут трудится 5-6 тысяч человек, к строительству привлечены лучшие застройщики Москвы. Уже ведутся работы над блоком зданий для медперсонала, на этой неделе начнут возводить лечебные корпуса,

- У нас стоит задача в кратчайшие сроки больницу поставить. Мы сейчас решаем каждую секунду, срок идет на недели, - отметил вице-мэр.

Несмотря на высокие темпы строительства, планируется, что в будущем комплекс прослужит до 20 лет. Блок для медицинского персонала будет располагаться в 12 корпусах — сейчас на стройплощадке ведется монтаж фундаментов и стен.

- Там смогут располагаться около 2 тысяч человек, это медицинский персонал, который зайдет на территорию госпиталя, в момент, когда будет необходимо принимать больных, и покинет этот территорию, когда крайний выздоровевший уйдет из этого центра, - отметил Бочкарев.

Напомним, решение о строительстве мобильного инфекционного комплекса в ТиНАО было принято правительством Москвы. Мобильный центр дополнит стационар в Коммунарке и инфекционную клиническую больницу №1. Центр в ТиНАО строится из быстровозводимых конструкций, которые не требуют длительного монтажа. Тем не менее, комплекс будет оснащен современнейшей медицинской техникой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 2 тысяч человек заняты на строительстве инфекционного центра в ТиНАО
Из-за теплой погоды в Подмосковье раньше срока вернулись перелетные птицы
Работы по благоустройству парка Северного речного вокзала завершат к 1 сентября
Столичных водителей призвали не спешить менять зимнюю резину
В Московской области 5-летняя девочка утонула на пруду во дворе у бабушки
Электричка насмерть сбила мужчину на станции "Трикотажная"
Погода в Москве на 15 марта 2020 года: метель продолжит бушевать
Коллектив роддома №8 предложил перепрофилировать койки под инфекционный стационар
Собянин выразил соболезнования семье погибшего при урагане жителя Москвы
Капитальный ремонт поликлиник в Москве начнется позже
В московском профсоюзе полиции оценили селфи сотрудников на фоне трупов
Вестибюль станции метро «Текстильщики» закроют на выходные
Погода в Москве на 13 марта 2020 года: город накроет ураган
Врачи: Скончавшийся в Коммунарке пациент не болел коронавирусом
В Подмосковье 400 спецмашин убирают дороги после зимы
В Москве трехлетняя девочка погибла при падении из окна
В Москве велосипедист помог девушке вернуть украденные грабителем вещи
В Москве школьник покончил с собой из-за проблем с учебой
В Москве на МКАД загорелся автобус
Московский зоопарк открыл еще один вход и продлил работу на час