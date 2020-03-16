Более 2 тысяч человек заняты на строительстве инфекционного центра в ТиНАО

16 Март 2020 2020-03-16T14:54:58+03:00

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К строительству нового инфекционного центра в ТиНАО привлечены более 2 тысяч человек и около 500 единиц техники. Клиника, решение о строительстве которой было оперативно принято в связи с распространением коронавируса, в будущем превратится в мощный современный медицинский центр. Об этом 16 марта журналистам рассказал вице-мэр по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

- Сейчас проводятся подготовительные работы, мы прорываемся подъездными путями к основному месту строительства. Задействовано более 500 единиц техники, более 2 тысяч человек находятся сейчас на работах по подготовке территории. Параллельно ведется работа штаба по размещению заказа по изготовлению металлоконструкций, по изготовлению инженерного оборудования, - сообщил Андрей Бочкарев.

Всего же над созданием центра в перспективе будут трудится 5-6 тысяч человек, к строительству привлечены лучшие застройщики Москвы. Уже ведутся работы над блоком зданий для медперсонала, на этой неделе начнут возводить лечебные корпуса,

- У нас стоит задача в кратчайшие сроки больницу поставить. Мы сейчас решаем каждую секунду, срок идет на недели, - отметил вице-мэр.

Несмотря на высокие темпы строительства, планируется, что в будущем комплекс прослужит до 20 лет. Блок для медицинского персонала будет располагаться в 12 корпусах — сейчас на стройплощадке ведется монтаж фундаментов и стен.

- Там смогут располагаться около 2 тысяч человек, это медицинский персонал, который зайдет на территорию госпиталя, в момент, когда будет необходимо принимать больных, и покинет этот территорию, когда крайний выздоровевший уйдет из этого центра, - отметил Бочкарев.

Напомним, решение о строительстве мобильного инфекционного комплекса в ТиНАО было принято правительством Москвы. Мобильный центр дополнит стационар в Коммунарке и инфекционную клиническую больницу №1. Центр в ТиНАО строится из быстровозводимых конструкций, которые не требуют длительного монтажа. Тем не менее, комплекс будет оснащен современнейшей медицинской техникой.