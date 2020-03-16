2020-03-16T18:00:26+03:00
Общество

Собянин рассказал о расширении ограничительных мер из-за короновируса

В Москве с 21 марта отменяются занятия в школах, а с 17 марта отменяют массовые мероприятия численностью более 50 человек
Ксения БОГДАНОВА
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Сергей Собянин рассказал о новых мерах противодействия коронавирусу.Сергей Собянин рассказал о новых мерах противодействия коронавирусу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса. С 21 марта по 12 апреля в общеобразовательных школах прекращаются занятия. С 17 марта в Москве отменяются все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте.

- В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией многие страны мира усиливают меры карантина. В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определенная динамика - за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений, - написал мэр Москвы.

С 17 марта свободное посещение вводится в государственных учреждениях дополнительного образования и спортивных школах. Ходить детям на занятия или нет, решают родители учеников. Но с 21 марта кружки и спортивные секции закроются вместе с общеобразовательными школами.

- С субботы, 21 марта 2020 года (включительно) до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты, - сообщил Сергей Собянин. - По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Мэр Москвы обратил внимание родителей на то, что с отменой уроков особенно важно правильно организовать свободное время детей. Школьники не должны болтаться на улицах, в торговых центрах парках и т. д. - режим самоизоляции подразумевает прежде всего самодисциплину.

- Прошу родителей, принявших решение временно забрать своих детей из школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому, - напомнил Сергей Собянин.

С 17 марта в столице прекращаются все культурные и спортивные мероприятия численностью более 50 человек - концерты, спектакли, спортивные соревнования, выставки. Запрет будет временным и продлится до 10 апреля.

С 17 марта также прекратят свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», а также все культурные массовые мероприятия на базе социальной сферы. Сергей Собянин попросил пожилых москвичей, как наиболее уязвимую группу, расположенную к заболеванию коронавирусом, не выходить без необходимости на улицу. Мэр столицы посоветовал пенсионерам по возможности ограничить контакты и не покидать квартиры. При малейших признаках ОРВИ необходимо вызвать врача.

Изменения затронут и столичный транспорт.

- В наземном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях и электробусах) временно отменяется продажа билетов водителями в салонах транспортных средств, - написал мэр Москвы. - Эта мера снизит риски заражения водителей общественного транспорта».

Мэр Москвы подчеркнул, что все введенные меры являются временными и будут отменены, как только в них отпадет необходимость. Сергей Собянин добавил, что надеется на понимание и сознательность жителей города.

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