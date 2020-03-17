2020-03-17T12:10:13+03:00
Общество

Анастасия Ракова: Сбежавшие пациенты возвращены в больницу в Коммунарке

Москвичи с подозрением на коронавирусную инфекцию должны оставаться на лечении 14 дней
Ксения БОГДАНОВА
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Пациенты, сбежавшие из больницы в Коммунарке, возвращены на лечение. В этой инфекционной клинике во время пандемии размещают людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Они должны оставаться в больнице 14 дней – именно столько длится инкубационный период вируса. Однако не все пациенты ответственно подходят к необходимости соблюдения режима изоляции. Москвичи, самовольно покинувшие накануне больницу, снова помещены на карантин. Об этом 17 марта сообщила заместитель по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение. Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом, - рассказала вице-мэр. - Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих.

Анастасия Ракова подчеркнула: во время пандемии существует серьезная опасность для жизни и здоровья каждого жителя города. Именно для предотвращения риска распространения коронавирусной инфекции в Москве объявлен режим повышенной готовности. Всем, у кого присутствуют симптомы ОРВИ, и у кого есть основания подозревать коронавирусную инфекцию, необходимо оставаться в больнице под наблюдением врачей.

Режим обязательной изоляции длится 14 дней, за это время медики берут у пациентов два обязательных теста на коронавирус. Если они оказываются отрицательными, и человек хорошо себя чувствует, через две недели его выписывают из клиники. К настоящему моменту из больницы в Коммунарке уже выписались 50 пациентов. В клинику их поместили после контакта с заболевшими коронавирусом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 17 марта сообщил о новых мерах борьбы с коронавирусом. С 21 марта по 12 апреля в столице будут закрыты общеобразовательные школы. В городе запрещено проведение культурных и спортивных массовых мероприятий с числом участников более 50 человек. Работа кружков и секций программы «Московское долголетие» временно приостановлена до особого распоряжения. Сергей Собянин порекомендовал пожилым людям по возможности оставаться дома и ограничить контакты, чтобы не подвергать свое здоровье опасности.

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