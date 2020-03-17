2020-03-17T12:06:34+03:00
Общество

Больница в ТиНАО будет быстро обеспечена водой, электричеством и теплом

Строящуюся клинику оперативно подсоединят к коммуникациям
Ксения БОГДАНОВА
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Мобильный инфекционный корпус, строящийся в ТиНАо, будет оперативно подключен ко всем коммуникациям. Клиника, которая примет у себя пациентов с подозрением на коронавирус, возводится в рекордно короткие сроки. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сейчас строители подводят к объекту воду, электричество и тепло.

- По поручению мэра Москвы Сергея Собянина принято решение построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Инженерные компании уже приступили к прокладке коммуникаций, - рассказал Петр Бирюков. - Мы все понимаем, как важно быстро открыть это медицинское учреждение, поэтому работы ведутся в ускоренном темпе и идут с опережением графика. Чтобы обеспечить работу больницы в максимально сжатые сроки, нами были налажены оперативные поставки материалов со всей России и используются новейшие технологии, включая собственные разработки.

Клинический комплекс будет подсоединен к магистральному газопроводу высокого давления - на объекте устанавливается оборудование производства «Мосгаза». Питьевой водой клинику обеспечат подземные ключи. Для доступа к ним пробурят две артезианские скважины, а так же построят резервуары для хранения питьевой воды, построят станцию водоподготовки для очистки воды и насосную станцию. На объекте появится котельная, которая обеспечит больницу теплом, и высокотехнологичные очистные сооружения – они необходимы для того, чтобы обеззараживать сточные воды.

Напомним, решение о строительстве мобильного инфекционного корпуса в ТиНАо принято правительством Москвы из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Новая клиника станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы №1. Мобильный корпус строится из быстровозводимых материалов, он будет готов в рекордные сроки. Тем не менее, предполагается, что в будущем он вырастет в мощный медицинский центр и прослужит не менее 20 лет. Клиника будет оснащена новейшей медицинской техникой и всем необходимым оборудованием. Больница будет охраняться, вокруг корпусов возведут внешний периметр ограждения.

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