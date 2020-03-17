2020-03-17T12:16:50+03:00
Москва

Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в Москве

Москвичи все чаще выбирают для регистрации смотровые площадки, парки и особняки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичи выбирают для регистрации необычные местаМосквичи выбирают для регистрации необычные местаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Москве более тысячи влюбленных пар поженились в необычных местах. Москвичи все чаще выбирают выездные церемонии и регистрируют отношения на таких площадках, как дом торжеств «Сафиса», особняки Royal и на Волхонке.

«Список необычных мест столицы, где можно заключить брак, регулярно пополняется. Например, 22 февраля прошли первые регистрации брака на новой площадке - в усадьбе Васильчиковых, в которой недавно открылся Музей военной формы одежды», - цитирует исполняющую обязанности начальника управления ЗАГС по городу Москве Светлану Уханеву РИАМО.

В настоящее время в Москве работает более 30 необычных мест, где влюбленные могут зарегистрировать отношения. В частности, расписаться можно на стадионе «Спартак», в «Лужниках» и даже на ипподроме. Также для церемонии москвичи могут выбрать «Москвариум», Московский международный дом музыки или смотровые площадки «Москвы-Сити» или Останкинской телебашни, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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