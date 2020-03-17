2020-03-17T14:40:30+03:00
Общество

Детские сады в Москве закрываться не будут

Перед занятиями у детей будет измерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать
Юлия Кекова
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Посещение московских детсадов и школ сохранится в свободном режимеПосещение московских детсадов и школ сохранится в свободном режимеФото: Артем КИЛЬКИН
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В детских садах столицы сохранится свободное посещение, карантина не будет. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. Возможность сидеть дома с ребенком или оставить его с родственниками есть не у всех родителей - мегаполис функционирует в привычном режиме, предприятия, магазины и другие организации продолжают работать.

Однако оставить ребенка под присмотром можно будет в детских садах и школах. Это относится к воспитанникам дошкольных групп и учащимися 1-4 классов. За безопасность детей можно не беспокоиться, перед занятиями у детей будет измерять температуру, а помещения регулярно дезинфицировать от микробов.

Напомним, в связи с карантином до особого распоряжения в образовательных учреждениях отменены занятия программы "Московское долголетие" и досуговые мероприятия, численностью более 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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