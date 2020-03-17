2020-03-17T18:05:15+03:00
Авто

Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю

Автомобилистам рекомендуют дождаться хотя бы апреля
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичам рассказали, когда можно будет "переобуть" резину. Фото: архив "КП".Москвичам рассказали, когда можно будет "переобуть" резину. Фото: архив "КП".
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В ближайшую неделю в Московском регионе установится теплая погода, однако торопиться и менять резину на колесах автомобиля пока не стоит. Об прогнозе на ближайшие дни рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ближайшие несколько дней будет тепло. Сегодня, 17 марта, температура повысилась до 9 °С. Погода исключительно ясная. В среду и четверг погодные условия существенно не изменятся», - цитирует синоптика RT.

При этом Тишковец добавил, что ближе к выходным в регион придет похолодание, ожидаются осадки. В связи с этим специалист предположил, что перейти на летнюю резину можно будет только недели через три.

«Это будет последняя волна холода, после чего среднесуточная температура уйдёт в сторону устойчивого перехода через ноль в положительные значения. Со вторника наступление весны пойдёт по всем фронтам. Недели через три можно будет менять резину на автомобиле с зимнего на летний вариант», - отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на среду, 18 марта, в Москве ожидается снижение температуры до минус 3 градусов, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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