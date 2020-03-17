Синоптики рассказали, когда можно будет менять зимнюю резину на летнюю

17 Март 2020 2020-03-17T18:05:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшую неделю в Московском регионе установится теплая погода, однако торопиться и менять резину на колесах автомобиля пока не стоит. Об прогнозе на ближайшие дни рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Ближайшие несколько дней будет тепло. Сегодня, 17 марта, температура повысилась до 9 °С. Погода исключительно ясная. В среду и четверг погодные условия существенно не изменятся», - цитирует синоптика RT.

При этом Тишковец добавил, что ближе к выходным в регион придет похолодание, ожидаются осадки. В связи с этим специалист предположил, что перейти на летнюю резину можно будет только недели через три.

«Это будет последняя волна холода, после чего среднесуточная температура уйдёт в сторону устойчивого перехода через ноль в положительные значения. Со вторника наступление весны пойдёт по всем фронтам. Недели через три можно будет менять резину на автомобиле с зимнего на летний вариант», - отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в ночь на среду, 18 марта, в Москве ожидается снижение температуры до минус 3 градусов, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU