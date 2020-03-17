Собянин: Центр мониторинга ситуации с коронавирусом работает 24 часа в сутки

17 Март 2020 2020-03-17T19:20:02+03:00

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Созданный в Москве оперативный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом работает круглосуточно. В чем заключаются его главные задачи, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своем персональном сайте.

- Центр мониторит цены и доступность товаров первой необходимости. Распространяет в регионах московский опыт, в том числе алгоритмы нахождения и изоляции людей, контактировавших с носителями инфекции, - написал мэр Москвы.

По словам столичного градоначальника, информационный центр также мониторит слухи и фейковые новости о ситуации с коронавирусом и оперативно опровергает ложную информацию. Еще одна важная функция сотрудников центра — передавать представителям органов власти жалобы москвичей, которые возникают во время эпидемии COVID-19.

Ранее сегодня оперативный информационный штаб по контролю и мониторингу ситуации опроверг слухи о том, что в Москве готовятся ввести режим ЧС. Сообщения о введении в столице тотального карантина распространили некоторые СМИ. Как заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, эти слухи не соответствуют действительности.

- Сообщения являются ложью. Прошу руководствоваться официальной информацией оперативного штаба, - рассказала журналистам Ракова.

Напомним, в Москве с сегодняшнего дня усилены меры противодействию коронавирусом. Отменены все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с численностью участников более 50 человек. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил вчера в своем блоге, что с 21 марта по 12 апреля в городе закрываются все общеобразовательные школы. С 17 марта государственные учреждения дополнительного образования и спортивные секции вводят свободное посещение. Приостановлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

В России по распоряжению Владимира Путина создана рабочая группа Госсовета РФ по противодействию вирусу COVID-19. В ее состав вошел мэр Сергей Собянин. По решению правительства столицы в Москве в кратчайшие сроки будет построен мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Она дополнит уже действующую клинику в Коммунарке, куда сейчас помещают пациентов с подозрением на коронавирус, и инфекционную клиническую больницу №1.

Мобильный корпус строится из быстровозводимых материалов. Тем не менее, он будет отвечать всем требованиям современной медицины, клинику оснастят новейшим оборудованием. Вокруг мобильного инфекционного корпуса соорудят периметр с охраной, а также построят высокотехнологичные очистные сооружения, которые будут обеззараживать сточные воды. Строительство идет с опережением графика, в среду 18 марта планируется начать строительство лечебных корпусов.