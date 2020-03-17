В Москве дебошир набросился с ножом на сотрудника полиции

17 Март 2020 2020-03-17T23:43:56+03:00

Удар пришелся в бронежилет, и это спасло жизнь стражу порядка

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В Москве сотрудник полиции чуть не стал жертвой нападения разбушевавшегося хулигана. Стражи порядка прибыли на вызов в один из жилых домов на Бескудниковском бульваре.

Было известно, что в квартире находится мужчина, который агрессивен. Общение с хулиганом не задалось с самого начала. Мужчина отказывался успокоиться, а после схватил нож и бросился на полицейских.

Одного из сотрудников патрульно-постовой службы он ударил в грудь и жизнь стража порядка спасло только то, что он находился в бронежилете.

После нападения мужчина попытался скрыться и отыскать его удалось только к вечеру. Сейчас в отношении дебошира возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает телеканал «360».

В начале марта в Москве на улице Бутлерова (район Коньково) появился неадекватный мужчина азиатской внешности с ножом. Свидетели рассказывают, что он несколько раз ударил себя ножом, из ран текла кровь, а он шел по улице, время от времени бросаясь на прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU