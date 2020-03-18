2020-03-18T11:25:21+03:00
Москва

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

В регионе ожидается сильный ветер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичей предупредили о сильном ветреМосквичей предупредили о сильном ветреФото: Евгения ГУСЕВА
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В Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать на территории региона с 18 по 20 марта. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — приводит сообщение метеорологов телеканал «360».

В столице предупреждение о сильном ветре действует с 11 утра 18 марта и до 11 утра 20 марта. В Подмосковье время смещено на два часа, предупреждение об опасной погоде вступило в силу в среду в 9 утра и будет действовать до девяти часов 20 марта.

При этом погода в ближайшие дни в регионе ожидается теплая. В Москве 18 марта воздух прогреется до 7-9 градусов выше ноля. А четверг, 19 марта, и вовсе может стать самым теплым днем недели, синоптики прогнозируют потепление до 10 градусов днем, из-за чего среднесуточная температура может превысить норму на целых 6-7 градусов, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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