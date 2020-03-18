Оперативный штаб по коронавирусу в Москве завел аккаунт «В Контакте»

18 Март 2020 2020-03-18T15:52:56+03:00

Несмотря на новые случаи заражения, в столице нет ни одного заболевшего в тяжелой форме

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У московского Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом появился аккаунт во «ВКонтакте». Официальную страницу штаба в соцсети можно найти по адресу: vk.com/covid2019_official. Как рассказали «КП» в пресс-службе штаба, на странице будет размещаться оперативная и проверенная информация о последних новостях по коронавирусу.

Так, ранее Оператичный штаб сообщил, что из больницы в Коммунарке, где сейчас размещают пациентов с подозрением на коронавирус, выписаны 106 пациентов. По словам главного врача клиники в Коммунарке Дениса Проценко, все они полностью здоровы, люди прошли 14-дневный карантин. Несмотря на то, что 18 марта в Москве выявлен 31 новый случай заражения вирусом COVID-19, в столице нет ни одного заболевшего в тяжелой форме. Всем пациентам, остающимся в стационаре, медицинская помощь оказывается в полном объеме.

По словам представителей оперативного штаба, пациентов из клиники в Коммунарке выписывают после двухнедельного карантина, начавшегося с момента контакта с заболевшими вирусом или после выезда из эпидемиологически неблагополучных стран. И только после того, как два пройденных ими теста на коронавирус оказываются отрицательными.

За полтора месяца столица сумела наладить действенную схему защиты от вируса. Все пассажиры, прилетающие в Москву из других стран, предупреждаются о необходимости соблюдать двухнедельный режим самоизоляции в случае, если у одного из пассажиров подтвердилась коронавирусная инфекция. Информирование проводится различными способами, включая смс-оповещение. В Москве усилены меры безопасности: с 21 марта по 12 апреля отменяются занятия в общеобразовательных школах. В городе запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе культурные и спортивные, с числом участников более 50 человек.

По решению правительства столицы в Москве в кратчайшие сроки появится мобильный комплекс новой инфекционной больницы. Она дополнит уже действующую клинику в Коммунарке, куда сейчас помещают пациентов с подозрением на коронавирус, и инфекционную клиническую больницу №1. Мобильный корпус строится из быстровозводимых материалов. Тем не менее, он будет отвечать всем требованиям современной медицины, клинику оснастят новейшим оборудованием.