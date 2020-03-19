2020-03-19T07:11:42+03:00
Общество

Погода в Москве на 19 марта 2020 года: МЧС предупреждает о сильном ветре

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 19 марта 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве ожидаются дождь и сильный ветерВ Москве ожидаются дождь и сильный ветерФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода в Москве на 19 марта 2020 года будет ветреной и слегка дождливой. Местами по городу возможны небольшие осадки. Небо затянут облака, но с редкими прояснениями.

Температура воздуха днем составит +8..+10 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров упадут до 0..+2.

Ветер западного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 13-18 метров в секунду. МЧС России заблаговременно разозлило на телефоны жителей Москвы и Московской области предупреждение об усилении скорости ветряных потоков. Ожидается, что такая ситуация сохранится до конца дня.

Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра, немного понижено и составляет 743 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал, что еще на прошлой неделе в столице прошел ураган. Сильный ветер повалил деревья. Не обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Москве на 19 марта 2020 года: МЧС предупреждает о сильном ветре
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