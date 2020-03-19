2020-03-19T10:54:36+03:00
Происшествия

В Москве бизнес-леди попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностей

Теперь женщина под домашним арестом
Елена АКИМОВА
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В Москве женщина попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностейВ Москве женщина попыталась взять кредит в миллиард под залог несуществующих драгоценностейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве стражи порядка задержали женщину, которая пыталась получить в банке крупный кредит под залог несуществующих драгоценностей.

Бизнес-леди обратилась в банк с просьбой предоставить ей заем в сумме более одного миллиарда рублей. Столь крупная сумма не смутила банкиров, так как клиентка имела сразу несколько фирм, занимающихся торговлей драгоценными камнями и металлами.

В качестве залога в кредитную организацию были предоставлены документы на фирмы и активы, где отражались драгоценности и лом ценных металлов.

Когда средства были получены 39-летней бизнес-леди, к ней пришли сотрудники полиции и ФСБ. Причины на то были веские – оказалось, что все предоставленные в банк документы были поддельные.

- Женщина представила поддельные документы, где в качестве обеспечительных мер указала драгоценности, фактически отсутствовавшие в ее обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов, — цитирует Пятый канал слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая помещена под домашний арест.

Было проведено более 20 обысков в Москве и Московской области. Изъято около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы, важные для расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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