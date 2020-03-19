2020-03-19T11:25:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В московском метро выявили 376 человек с температурой

Их не забрали в больницы города, но посоветовали отправиться домой
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В московском метро выявили 376 человек с температурой. Фото: Михаил Терещенко/ТАССВ московском метро выявили 376 человек с температурой. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В столичном метро выявили 376 человек с температурой. Всем им посоветовали вернуться домой. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортнойинфраструктуры города Москвы.

- Вчера в метро выявили 376 человек с температурой выше 37. Настоятельно посоветовали им отправиться домой - сейчас геройства не приветствуются ни одним работодателем, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что две недели назад в столичном метро начали ежедневно измерять температуру сотрудникам перед выходом на работу. А также дистанционно стали измерять температуру пассажиров, которые входят на станции. Процедура проводится в вестибюлях на фоне сезона простуды и вирусов по поручению мэра Москвы.

- Применяемые камеры с тепловизорами направлены в сторону потока входящих пассажиров, они абсолютно безопасны для человека. Список станций, на которых ведется такой мониторинг, постоянно обновляется, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Также пассажирам метро напоминают о бесконтактном способе оплаты проезда: с помощью банковской карты, в автоматах и через приложение "Метро Москвы".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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