В московском метро выявили 376 человек с температурой
В столичном метро выявили 376 человек с температурой. Всем им посоветовали вернуться домой. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортнойинфраструктуры города Москвы.
- Вчера в метро выявили 376 человек с температурой выше 37. Настоятельно посоветовали им отправиться домой - сейчас геройства не приветствуются ни одним работодателем, - рассказали в ведомстве.
Напомним, что две недели назад в столичном метро начали ежедневно измерять температуру сотрудникам перед выходом на работу. А также дистанционно стали измерять температуру пассажиров, которые входят на станции. Процедура проводится в вестибюлях на фоне сезона простуды и вирусов по поручению мэра Москвы.
- Применяемые камеры с тепловизорами направлены в сторону потока входящих пассажиров, они абсолютно безопасны для человека. Список станций, на которых ведется такой мониторинг, постоянно обновляется, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.
Также пассажирам метро напоминают о бесконтактном способе оплаты проезда: с помощью банковской карты, в автоматах и через приложение "Метро Москвы".
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ИСТОЧНИК KP.RU