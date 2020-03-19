Похолодание и высокое атмосферное давление придут в Московский регион

19 Март 2020 2020-03-19T13:14:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Московском регионе ожидается похолодание и повышение атмосферного давления. Также в регионе возможен небольшой снег. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На выходных погода будет более холодной, чем то, что мы наблюдаем сейчас за окном. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снежок», - цитирует синоптика РИАМО.

Позднякова добавила, что в Подмосковье температура воздуха и вовсе может опуститься до 5-7 градусов мороза. В Москве же в этот период будет на 2-3 градуса теплее, в субботу и в воскресенье ожидается слабоположительная температура. Предположительно, воздух в дневное время прогреется до 1-3 градусов тепла. Также ожидается порывистый северный – северо-восточный ветер.

В четверг, 16 марта, атмосферное давление в регионе будет чуть ниже нормы, а вот в последующие дни оно будет расти, причем довольно сильно, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU