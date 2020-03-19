Оперштаб: В числе вновь заболевших коронавирусом в Москве нет детей

19 Март 2020 2020-03-19T17:31:18+03:00

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В Москве 19 марта выявлено 12 новых случаев коронавирусной инфекции, почти все заболевшие вернулись из путешествия по странам Европы. Среди пациентов только взрослые, детей среди зараженных COVID-19 нет. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- В Москве подтверждено еще 12 случаев коронавирусной инфекции. Детей среди заболевших нет. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания. Большинство заболевших прилетели из европейских стран, - говорится с собщении штаба. - Один из пациентов вернулся в Москву тем же рейсом, что и ранее заболевший. Пробы у него были взяты при отработке контактов этого пациента.

Врачи установили полный круг контактов заболевшего, в том числе людей, которые летели с ним на одном рейсе. Двое родственников зараженного коронавирусом пациента уже лежат в больнице в Коммунарке, еще один помещен в стационар после выявления контактов.

- Девять человек находятся в режиме самоизоляции, среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала, - прокомментировали в оперативном штабе столицы.

Напомним, в столице действует режим повышенной готовности, объявленный из-за угрозы распространения коронавируса. Пассажиров всех международный рейсов, прибывающих в Москву, предупреждают о необходимости соблюдения двухнедельного режима самоизоляции. За 14 дней проходит инкубационный период COVID-19. Пассажиров, контактировавших с людьми, которым поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», при наличии симптомов ОРВИ госпитализируют и берут анализы.

В Москве отменены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек, том числе культурные и спортивные мероприятия. С 21 марта по 12 апреля будут закрыты общеобразовательные школы, школьники перейдут на дистанционное обучение. С 16 марта на неопределенное время прекращена работа кружков и секций проекта «Московское долголетие». Людям пожилого возраста, как группе риска, рекомендовано по возможности не выходить из дома и воздерживаться от контактов.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опроверг новость о введении в столице комендантского часа и призвал верить только официальной информации.