Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение

19 Март 2020 2020-03-19T20:48:51+03:00

Они закрываются на тот же срок, что и общеобразовательные школы

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Ученики столичных колледжей переводятся на дистанционное обучение. Указ об этом 19 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Колледжи будут закрыты на тот же срок, что и московские школы - с 21 марта по 12 апреля. Об этом столичный градоначальник рассказал в блоге на своем персональном сайте.

На время карантина колледжи организуют для студентов обучение на дому.

- По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов, - написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что решение о закрытии федеральных колледжей должны принять федеральные министерства и ведомства.

Напомним, в Москве действует режим повышенной готовности для медицинских, эпидемиологических, коммунальных и других служб города. В общеобразовательных школах с 21 марта по 12 апреля не будет занятий. Отменены массовые развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников более 50 человек. Приостановлена работа секций и кружков программы «Московское долголетие». Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не выходить из дома и избегать контактов.

Пассажиров международных рейсов, прилетающих в Москву, предупреждают о необходимости соблюдать двухнедельный режим самоизоляции и оставаться дома на время инкубационного периода вируса. Тех, кто контактировал с людьми, которым поставили диагноз «коронавирус» и летел с ними одним рейсом, обследуют и при плохом самочувствии госпитализируют в клинику в Коммунарке. Пациентов с подозрением на коронавирус выписывают из больницы только после 14-дневного карантина и лишь в том случае, если после двух тестов на коронавирус врачи убедились, что они полностью здоровы.

Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг слух о введении в Москве комендантского часа. Представители Штаба просят доверять только проверенной информации, которая публикуется на сайте мэра Москвы и в аккаунтах штаба в соцсетях.

С аналогичной просьбой к россиянам обратился и президент России: Владимир Путин призвал жителей страны не верить фейковым новостям о коронавирусе. По словам главы государства, власти не замалчивают информацию о масштабах распространения вируса, и не собираются делать этого впредь.