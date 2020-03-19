Собянин: Колледжи Москвы переходят на дистанционное обучение
Ученики столичных колледжей переводятся на дистанционное обучение. Указ об этом 19 марта подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Колледжи будут закрыты на тот же срок, что и московские школы - с 21 марта по 12 апреля. Об этом столичный градоначальник рассказал в блоге на своем персональном сайте.
На время карантина колледжи организуют для студентов обучение на дому.
- По многим профессиям сделать это будет непросто, тем не менее, прошу преподавателей приложить максимум усилий, чтобы эти три недели не прошли даром для студентов, - написал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что решение о закрытии федеральных колледжей должны принять федеральные министерства и ведомства.
Напомним, в Москве действует режим повышенной готовности для медицинских, эпидемиологических, коммунальных и других служб города. В общеобразовательных школах с 21 марта по 12 апреля не будет занятий. Отменены массовые развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников более 50 человек. Приостановлена работа секций и кружков программы «Московское долголетие». Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых москвичей по возможности не выходить из дома и избегать контактов.
Пассажиров международных рейсов, прилетающих в Москву, предупреждают о необходимости соблюдать двухнедельный режим самоизоляции и оставаться дома на время инкубационного периода вируса. Тех, кто контактировал с людьми, которым поставили диагноз «коронавирус» и летел с ними одним рейсом, обследуют и при плохом самочувствии госпитализируют в клинику в Коммунарке. Пациентов с подозрением на коронавирус выписывают из больницы только после 14-дневного карантина и лишь в том случае, если после двух тестов на коронавирус врачи убедились, что они полностью здоровы.
Ранее Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг слух о введении в Москве комендантского часа. Представители Штаба просят доверять только проверенной информации, которая публикуется на сайте мэра Москвы и в аккаунтах штаба в соцсетях.
С аналогичной просьбой к россиянам обратился и президент России: Владимир Путин призвал жителей страны не верить фейковым новостям о коронавирусе. По словам главы государства, власти не замалчивают информацию о масштабах распространения вируса, и не собираются делать этого впредь.
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