2020-03-23T13:39:29+03:00
Москва

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности

В регионе ожидается сильный, порывистый ветер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичей предупредили о сильном ветреМосквичей предупредили о сильном ветреФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Специалисты Гидрометцентра предупредили местных жителей о том, что в ближайшее время порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в столице будет действовать до девяти часов вечера понедельника, 23 марта.

По данным метеорологов, в области ветер может достигать 17 метров в секунду. Здесь предупреждение будет действовать до 23 часов 24 марта, пишет сайт argumenti.ru.

При этом синоптики обещают, что холодная и ветреная погода продержится в регионе не долго. Уже во второй половине недели москвичи могут ждать потепления.

«Со второй половины недели, когда антициклон чуть сместится, центр европейской России окажется в теплой его части. Вместо северных ветров будут восточные, юго-восточные»,- цитирует научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда ИА НСН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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