Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом

23 Март 2020 2020-03-23T15:55:57+03:00

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Специальные отделения для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию открылись в семи больницах Москвы. Об этом 23 марта сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы посетил одно из таких отделений, оборудованное в городской клинической больнице №67 имени Ворохобова. Стационар на 330 мест с реанимацией и исследовательской лабораторией обустроили в корпусе будущего Перинатального центра, в котором недавно закончились строительные работы.

- Мы выделили, переоборудовали, приспособили семь городских корпусов больниц для того, чтобы уже лечить конкретных больных или тех, кто находится под подозрением. И сегодня мы отдаем самый новейший корпус на 50 тысяч квадратных метров - новейшая больница, - перинатальный центр 67-й больницы, которой мы временно отдаем в систему борьбы с коронавирусом, - рассказал мэр Москвы. - Тяжелое, но необходимое решение.

Отделение переоборудовали в инфекционный блок в рекордно короткие сроки, всего за 10 дней. Как отметил мэр, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, Москва готова оборудовать для пациентов с инфекцией еще 10 корпусов. Плюс в ТиНАО, на территории Новой Москвы сейчас строится мобильная инфекционная клиника.

По словам главврача ГКБ №67 Андрея Шкоды, в клинике создали все условия для того, чтобы предотвратить риск распространения инфекции. Реанимационное отделение больницы рассчитано на 20 мест. Палаты готовы принять 330 пациентов с подозрением на коронавирус, если будет нужно, число мест увеличат до 500. В больнице также обустроили операционную и лабораторию, которая может проводить до 500 тестов на коронавирус в день. В палатах есть индивидуальные туалеты, система вентиляции и обеззараживания воздуха, проведен Wi-Fi. Кормят пациентов пять раз в день по сбалансированному меню.

Сергей Собянин напомнил, что из-за угрозы распространения коронавируса власти Москвы приняли решение перевести людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, на домашнее положение. Пенсионеры — первые в группе риска, и в условиях пандемии им лучше не выходить из дома и избегать ненужных контактов. Помогать пожилым людям с доставкой продуктов и покупкой лекарств будут сотрудники городских социальных служб.

Для того, чтобы оперативно проводить тестирование на коронавирус, в Москве развернули девять новых исследовательских лабораторий. Из тестового режима они к сегодняшнему дню перешли в рабочий. До конца этой недели лаборатории выйдут на максимальную мощность и смогут проводить до 10 тысяч исследований на COVID-19 в сутки.