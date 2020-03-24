Электричка насмерть сбила женщину в Москве

24 Март 2020 2020-03-24T15:39:51+03:00

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В Москве электричка насмерть сбила женщину. Происшествие случилось накануне вечером, 23 марта.

Несчастный случай произошел в районе станции «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги. Женщина, переходившая железнодорожные пути, получила травмы, несовместимые с жизнью. Приехавшие на место случившегося врачи могли лишь констатировать смерть пешехода.

Отмечается, что женщина пересекала железную дорогу в неустановленном месте, и машинист электропоезда не успел остановить состав, пишет сайт argumenti.ru.

Добавим, что несчастные случаи на железной дороге являются не редкостью из-за того. Что пассажиры переходят пути в неположенном месте. Так, в подмосковном Королеве во время рейда только на станции Подлипки-Дачные было выявлено не меньше дюжины нарушений.

В региональном Минтрансе обратились к пешеходам соблюдать правила и не выходить на железные пути в неположенном месте, так как это может привести к несчастному случаю с летальным исходом, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU