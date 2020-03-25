25 Март 2020 2020-03-25T12:17:13+03:00

Сделать это можно через Instagram

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Москвичи смогут пожаловаться на «дикие» стоянки. Бороться с захватчиками территорий решили в Госинспекции, а чтобы дело пошло быстрее – привлечь к этому неравнодушных жителей.

Запустить проект «Свободный доступ» решили с Северо-Восточного административного округа. Здесь больше всего установлено различных шлагбаумов и ограждений. Часть из них на проверку оказывается незаконной.

Если раньше жителям требовалось прийти в Госжилинспекцию и написать жалобу на организованную под боком стоянку, то теперь все можно сделать через соцсети.

Специально для этого ведомство завело страничку в Instagram. Достаточно постучаться к inspector_sviblovo, оставить фото шлагбаума и свои контактные данные. Это станет основанием для проверки.

Сотрудники инспекции проверят на каком основании по указанному адресу организована парковка и огорожена территория. Было ли решение Совета депутатов или любого другого органа власти об отводе земли. Если такового не было, то незаконный объект велят снести, пишет Российская газета.

Ранее корреспондент "КП" пытался бороться с нелегальной парковкой на ВДНХ. В обход официальной стоянки ушлые предприниматели предлагают заехать прямо на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU