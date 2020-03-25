В московском СИЗО могут запретить передачу посылок из-за карантина

25 Март 2020 2020-03-25T14:33:52+03:00

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Санитарная служба ФСИН рассматривает возможность введения запрета на передачу посылок для заключенных СИЗО Москвы. Эта мера предусмотрена в рамках профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в ОНК Москвы.

«Такой запрет может быть введён в ближайшие дни. Тогда заключённые СИЗО лишатся не только возможности получать продукты и вещи с воли, но и жизненно важные лекарства», — цитирует представителя ОНК RT.

Отмечается, что в связи с пандемией врачи больше не ведут личный прием в СИЗО. А ведь именно они раньше отвечали за передачу заключенным лекарств, которые приносили родственники. Теперь же посылки являются единственным каналом, по которому заключенные могут получать необходимые медикаменты.

Если продукты можно купить в тюремных магазинах, то лекарства здесь не продаются. Запрет на передачу посылок может серьезно повлиять на лечение людей, считают правозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU