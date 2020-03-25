2020-03-25T14:33:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В московском СИЗО могут запретить передачу посылок из-за карантина

Из-за этого заключенные могут лишиться жизненно важных лекарств
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В СИЗО Москвы могут запретить передачи от родственниковВ СИЗО Москвы могут запретить передачи от родственниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Санитарная служба ФСИН рассматривает возможность введения запрета на передачу посылок для заключенных СИЗО Москвы. Эта мера предусмотрена в рамках профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в ОНК Москвы.

«Такой запрет может быть введён в ближайшие дни. Тогда заключённые СИЗО лишатся не только возможности получать продукты и вещи с воли, но и жизненно важные лекарства», — цитирует представителя ОНК RT.

Отмечается, что в связи с пандемией врачи больше не ведут личный прием в СИЗО. А ведь именно они раньше отвечали за передачу заключенным лекарств, которые приносили родственники. Теперь же посылки являются единственным каналом, по которому заключенные могут получать необходимые медикаменты.

Если продукты можно купить в тюремных магазинах, то лекарства здесь не продаются. Запрет на передачу посылок может серьезно повлиять на лечение людей, считают правозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ
Пассажиропоток в подмосковном транспорте снизился на четверть
Собянин распорядился временно закрыть все культурно-досуговые учреждения
В московском СИЗО могут запретить передачу посылок из-за карантина
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
По эскизам кадетов ко Дню Росгвардии выпущены открытки
Москвичи смогут пожаловаться на «дикие» стоянки
Погода в Москве на 25 марта 2020 года: без осадков и +9 градусов
Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате
Электричка насмерть сбила женщину в Москве
Памятки о коронавирусе разместили в электричках Москвы и Подмосковья
РИАМО запустило спецпроект по коронавирусу
Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом
В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности
Подробности тройного убийства Москве: погибший тесть ранее предотвратил авиакатастрофу
В Москве пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона
Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава в Москве из-за коронавируса
Собянин: соцработники помогут пожилым с доставкой продуктов и лекарств
В Москве пьяный мужчина учил сына стрелять из автомата на балконе многоэтажки
Собянин: Всем пожилым москвичам окажут помощь в связи с коронавирусом
Погода в Москве на 21 марта 2020 года: дневная температура опустится до нуля