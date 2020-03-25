Пассажиропоток в подмосковном транспорте снизился на четверть
Пассажиропоток в наземном городском транспорте Московской области за последний месяц существенно снизился. По сравнению с началом марта автобусами в регионе стали пользоваться на 23% пассажиров меньше. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
В частности, ощущается карантин школьников и пожилых людей. Так, учащихся в наземном транспорте стало на 65% меньше, а пассажиров льготных категорий - на 26%.
«Например, на маршрутах Мострансавто пассажиропоток снизился на 30%, при этом на маршрутах ездит на 81% школьников меньше», - цитирует сообщение ведомства транспорта интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В министерстве прогнозируют и дальнейшее сокращение пассажиропотока в связи с переходом школ, колледжей вузов на дистанционное обучение, а сотрудников компаний – на удаленную работу. Также на пассажиропотоке должно сказаться введение режима самоизоляции для населения в возрасте старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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