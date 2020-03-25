2020-03-25T15:35:04+03:00
Общество

Пассажиропоток в подмосковном транспорте снизился на четверть

Из-за профилактики коронавируса все больше людей отказываются от автобусов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье снизился пассажиропоток в автобусахВ Подмосковье снизился пассажиропоток в автобусахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пассажиропоток в наземном городском транспорте Московской области за последний месяц существенно снизился. По сравнению с началом марта автобусами в регионе стали пользоваться на 23% пассажиров меньше. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

В частности, ощущается карантин школьников и пожилых людей. Так, учащихся в наземном транспорте стало на 65% меньше, а пассажиров льготных категорий - на 26%.

«Например, на маршрутах Мострансавто пассажиропоток снизился на 30%, при этом на маршрутах ездит на 81% школьников меньше», - цитирует сообщение ведомства транспорта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В министерстве прогнозируют и дальнейшее сокращение пассажиропотока в связи с переходом школ, колледжей вузов на дистанционное обучение, а сотрудников компаний – на удаленную работу. Также на пассажиропотоке должно сказаться введение режима самоизоляции для населения в возрасте старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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