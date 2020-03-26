26 Март 2020 2020-03-26T08:20:56+03:00

Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 26 марта 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 26 марта 2020 года будет теплая и сухая с переменной облачностью. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура воздуха прогреется от 9 до 13 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся до минус одного градуса. В Подмосковье днем ожидается от 8 до 13 градусов тепла, а ночью столбики термометра покажут от минус четырех до плюс одного градуса.

Осадков не ожидается. Ветер западного и северо-западного направления разовьет скорость 10 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба.

Как сообщал сайт kp.ru, специалисты говорят о наступлении метеорологической весны, о чем свидетельствует переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону плюсовых отметок. Такая теплая погода продержится до конца недели. В последних числах марта ожидаются дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU