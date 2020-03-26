В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином

26 Март 2020 2020-03-26T15:10:33+03:00

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В Москве более 1,6 миллиона пенсионеров получили выплаты из-за введенного карантина. Выплата предусмотрена как для работающих, так и для неработающих пенсионеров и составляет 2 тысячи рублей. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Напомним, материальная помощь в размере 4 тысяч рублей предусмотрена для всех пожилых людей в возрасте старше 65 лет, которые будут сохранять самоизоляцию в период с 26 марта по 14 апреля. Две тысячи были выплачены авансом, а еще две будут выплачены после завершения карантина тем, что нарушать самоизоляцию не будет.

«Выплаты за соблюдение режима изоляции уже перечислили 1,6 миллиона москвичей старше 65 лет. Они получают их на тот же счет, куда обычно приходят пенсия и прочие соцвыплаты», — цитирует заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову РИАМО.

Лицам с хроническими заболеваниями, соблюдающими карантин, выплату так же начислят, но в индивидуальном порядке, после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU