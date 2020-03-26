2020-03-26T16:36:50+03:00
Москва

Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%

Школьники и пенсионеры ушли на карантин
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье уменьшился пассажиропоток общественного транспортаВ Подмосковье уменьшился пассажиропоток общественного транспортаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Количество пассажиров в общественном наземном транспорте Московской области с начала марта снизился почти на 40 процентов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

С 26 марта в Подмосковье в рамках профилактики коронавируса приостановили действие льгот на проезд для школьников и студентов, пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Это было сделано, чтобы люди соблюдали рекомендованный режим самоизоляции, и меры дали первые результаты.

«Пассажиропоток на наземном транспорте Московской области снизился почти на 40% с начала месяца. Автобусами стали пользоваться на 97% меньше школьников и на 44% меньше льготных категорий граждан», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С 26 марта, дня начла карантина, общий пассажиропоток по сравнению с предыдущим днем снизился на 14%. В утренний час-пик в четверг школьников стало на 72% , чем было в среду, а льготников – на 23%.

В Депздраве призвали позаботиться о близких и попросить их остаться дома.

«Просите бабушек, дедушек и пожилых родителей остаться дома. Они находятся в группе риска», - приводит сообщение департамента РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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