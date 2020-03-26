Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей

26 Март 2020 2020-03-26T19:47:51+03:00

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В мэрии разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, информация о том, что в Москве не работают все карты, в том числе социальные карты работающих студентов и волонтеров, не соответствует действительности. По-прежнему пользоваться льготным проездом могут некоторые категории работающих студентов и учащиеся-волонтеры, а также работающие москвичи возрастной категории 65+. Как отметил Немерюк, с помощью блокировки соцкарт город решает проблему уменьшения транспортных потоков.

- Бесплатным и льготным проездом по социальным картам могут продолжать пользоваться учащиеся, занятые в волонтерской деятельности или работе в медицинских организациях, а также работающие в других организациях или задействованные в иной волонтерской активности, - прокомментировал Алексей Немерюк.

Чтобы по-прежнему пользоваться социальной картой учащегося, работающим студентам и волонтерам нужно позвонить в Единую справочную службу Москвы (+7 (495) 777-77-77) и рассказать о своей добровольческой работе. После того, как данные на учащегося будут записаны, социальная карта активируется в течение суток.

- Этот порядок пользования транспортной льготой также касается работающих жителей Москвы возрастной категории 65+. Они также могут заявить о себе по телефону Единой справочной службы, - рассказал глава департамента.

В ближайшее время зарегистрироваться для получения льготного проезда можно будет на сайте mos.ru - такая функция появится в личном кабинете. Как подчеркнул Алексей Немерюк, социальными картами можно будет по-прежнему пользоваться в магазинах, аптеках и других местах, где москвичам предоставляются скидки и льготы.

Напомним, новость о том, что в Москве не действуют все социальные карты, в том числе и у работающих студентов и учащихся-волонтеров, ранее опубликовал Telegram-канал «Московские новости», сославшись на анонимный источник среди читателей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что студентам и пенсионерам временно отменяют льготный проезд на время введения карантинных мер в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера вводится в первую очередь для безопасности пенсионеров и учащихся.