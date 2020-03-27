Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки

27 Март 2020 2020-03-27T11:55:11+03:00

В ближайшую неделю они будут делать уже 13 тысяч исследований в сутки

Изменить размер текста: A A

Более 4 тысяч тестов на коронавирус ежедневно исследуют лаборатории столицы. В течение следующей ненедли они увеличат мощность работы и будут проводить до 13 тысяч анализов в сутки. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- На сегодняшний день Москва полностью подключилась к работе в сфере лабораторных исследований на коронавирус. Мы уже запустили девять городских лабораторий. На сегодняшний день мы проводим около 4 тысяч исследований в сутки в столичных лабораториях, - сообщила вице-мэр. - В течение ближайшей недели планируем увеличить мощности до 13 тыс. исследований в сутки.

До недавнего времени все анализы для подтверждения коронавирусной инфекции приходилось отправлять в федеральные лаборатории. Сейчас в работу включились 9 новых московских исследовательских центров. Кроме того, к проведению анализов на коронавирус планируется подключить частные лаборатории, имеющие соответствующие лицензии.

Девять лабораторий московского Департамента здравоохранения работают с прошлой недели: они открылись при столичных клиниках и исследовательских центрах. В лабораториях установлены 36 комплектов исследовательской техники: 5 из них было приобретено в срочном порядке, еще 9 — перевезены из других медицинских центров, остальные — переделаны специально для проведения анализов на коронавирус. В лабораториях работают 250 специалистов — врачи, лаборанты, медтехники. Для обучения персонала Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора с середины марта проводит двухдневные курсы.

Исследования на коронавирус проводятся в так называемых ПЦР-лабораториях. ПЦР - полимеразная цепная реакция: это основной метод тестирования на вирус COVID-19. В лабораториях используют новые тест-системы «Вектор»: они рассчитаны на 100 тысяч исследований. Планируется, что в столичные лаборатории будут ежедневно поставлять 15 тысяч тестов на коронавирус. Если столице понадобится больше тестов, это число будет увеличено.