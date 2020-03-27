В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию

27 Март 2020 2020-03-27T13:26:23+03:00

Парня доставили в отделение за употребление спиртного, а он решил свести счеты с жизнью

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В Москве в реанимацию попал 17-летний подросток. Парня, лежащего на асфальте рядом с домом, заметила соседка, которая гуляла вечером с собакой.

Женщина услышала, что кто-то стонет, подошла поближе и поняла, что человеку нужна помощь. Пока она вызывала медиков родители пострадавшего оказались внизу.

Семья живет в этом же дома на шестом этаже. Оказалось, что дома произошел конфликт. В тот вечер подростка забрали в отделение полиции. Его вместе с приятелями задержали на детской площадке.

Компания вела себя громко и распивала спиртное из-за этого молодые люди были доставлены в отделение. О случившемся сообщили родителям и вскоре взрослые забрали несовершеннолетнего сына домой.

Уже в квартире родители решили провести профилактическую беседу, но слушать нравоучения подросток не стал. Он ушел в свою комнату и закрыл за собой дверь, чтобы взрослые не могли его остановить.

Сейчас врачи оценивают состояние парня как стабильно тяжелое. По данному факту проводится проверка, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU