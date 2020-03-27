Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T15:00:11+03:00

Москвичи все чаще решают провести карантин за городом

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Дачный сезон в Подмосковье из-за коронавируса начался раньше досрочно. Многие москвичи решают повести карантин за городом и отравляются на дачу. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень большое количество москвичей выезжают на свои дачи, тем более погода теплая. […] Все службы - оперативные, пожарные, скорая помощь (готовы – прим. ред.). Мы в постоянном плотном диалоге с Москвой, задача - сделать так, чтобы мы справились с нагрузкой на территории», - цитирует слова Воробьева телеканал «360».

Губернатор добавил, что ситуация с продовольствием в регионе находится под контролем. Если кто-то столкнется с проблемами, волонтеры и социальные службы готовы помочь и доставить все необходимое, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, следующая неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей с сохранением заработной платы. В эти дни работать будут только медучреждения, аптеки, продовольственные магазины, представители власти.

ИСТОЧНИК KP.RU