Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
Дачный сезон в Подмосковье из-за коронавируса начался раньше досрочно. Многие москвичи решают повести карантин за городом и отравляются на дачу. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Очень большое количество москвичей выезжают на свои дачи, тем более погода теплая. […] Все службы - оперативные, пожарные, скорая помощь (готовы – прим. ред.). Мы в постоянном плотном диалоге с Москвой, задача - сделать так, чтобы мы справились с нагрузкой на территории», - цитирует слова Воробьева телеканал «360».
Губернатор добавил, что ситуация с продовольствием в регионе находится под контролем. Если кто-то столкнется с проблемами, волонтеры и социальные службы готовы помочь и доставить все необходимое, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Напомним, следующая неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена в стране нерабочей с сохранением заработной платы. В эти дни работать будут только медучреждения, аптеки, продовольственные магазины, представители власти.
ИСТОЧНИК KP.RU
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