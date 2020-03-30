Под Черноголовкой нашли ноги и череп расчлененного человека

30 Март 2020 2020-03-30T10:32:01+03:00

Останки были обнаружены всего в нескольких сотнях метрах от деревни

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Страшную находку обнаружили 29 марта около трассы на Ногинск. Части расчлененного тела были разбросаны в лесном массиве в 500 метрах от деревни Беседы под Черноголовкой. При визуальном осмотре правоохранители установили, что обнаруженные останки принадлежат человеку.

«В лесном массиве около автодороги «Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест» были обнаружены части человеческого тела. Прямо на земле были раскиданы отделенные от туловища ниже колена ноги, а в нескольких метрах был найден череп. Предварительно, эксперт сообщил, что давность наступления смерти около 3 месяцев» - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит полный комплекс мер к установлению личности неизвестного погибшего, а также установлению обстоятельств случившегося. Для проведения судебно-медицинской экспертизы части тела и череп направлены в морг. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU