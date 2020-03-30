В Московской области подростка убило током
В Подмосковье 17-летний подросток погиб от удара тока. Тело школьника нашли недалеко от подстанции.
ЧП случилось поселке Удельная в Раменского городского округа. По предварительным данным, школьник планировал перебраться через ограждение опасного объекта.
В пресс-службе ГСУ СК по Московской области отметили, что уже удалось установить, что погибший забрался на бетонный забор и, чтобы не упасть, ухватился за провод.
- В результате чего его ударило током. От полученных травм подросток скончался на месте, - говорится в сообщении.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет «Дни.ру».
Пока о семье, в которой рос подросток, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU