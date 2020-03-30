2020-03-30T13:40:58+03:00
Происшествия

В Московской области подростка убило током

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительных органы
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье подростка убило токомВ Подмосковье подростка убило токомФото: Архив "КП"
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В Подмосковье 17-летний подросток погиб от удара тока. Тело школьника нашли недалеко от подстанции.

ЧП случилось поселке Удельная в Раменского городского округа. По предварительным данным, школьник планировал перебраться через ограждение опасного объекта.

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области отметили, что уже удалось установить, что погибший забрался на бетонный забор и, чтобы не упасть, ухватился за провод.

- В результате чего его ударило током. От полученных травм подросток скончался на месте, - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет «Дни.ру».

Пока о семье, в которой рос подросток, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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