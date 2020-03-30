2020-03-30T13:53:39+03:00
Общество

Московские школьники смогут пройти диагностику знаний онлайн

Проверки доступны всем ученикам со 2 по 11 классы
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Школьники получили возможность проверять предметные знания онлайнШкольники получили возможность проверять предметные знания онлайнФото: Мария ЛЕНЦ
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Учащиеся московских школ со 2 по 11 классы смогут пройти диагностику знаний в режиме онлайн. Проверка по предметам будет доступна совершенно бесплатно.

«Помимо обычных предметных диагностик, уже доступны диагностики в формате ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку для учащихся, а также все привычные диагностики и тренинги для московских учителей», - цитирует заместителя директора Московского центра качества образования (МЦКО) Богдана Легостаева Москва 24.

Онлайн-проект предоставляет учащимся возможность проходить тестовые проверки по любому предмету и по любой теме. Для участия достаточно иметь компьютер и мобильный телефон с камерой, чтобы снимать процесс прохождения заданий. Сервис фиксирует действия ученика и уведомляет наблюдателей о возможных нарушениях. Результаты проверки становятся известны уже на следующий день, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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