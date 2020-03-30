2020-03-30T14:06:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Юристы прокомментировали меры самоизоляции в Москве

Специалисты назвали ограничения правомерными и адекватными
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Юристы прокомментировали введенный в Москве режим карантинаЮристы прокомментировали введенный в Москве режим карантинаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 30 марта в Москве введет режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов в связи с распространением коронавируса. Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, выгула домашних животных, а также посещения ближайшего продуктового магазина и выноса мусора. Эксперты прокомментировали сложившуюся в столице ситуацию и назвали введенные меры разумными.

«Такие меры более чем адекватные, потому что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения сегодня оценивается по степени рискам, которые могут сопутствовать заболеванию, и последствиям этого заболевания. В этом случае власти Москвы и всей России предпринимают меры на принудительное ограничение передвижения граждан, принудительный карантин», - цитирует юриста Тимура Маршани ИА НСН.

Эксперт добавил, что на сегодняшний день лучших мер профилактики коронавирусной инфекции, чем карантин, просто нет. Юрист добавил, что единственной возможностью сохранить здоровье горожан является необходимость госпитализировать всех больных. А также изолировать здоровое население.

Маршани также напомнил, что в Уголовном кодексе РФ ест наказание за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Все нарушители будут привлекаться к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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