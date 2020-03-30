2020-03-30T14:57:21+03:00
Общество

Пассажиропоток на маршрутах между Москвой и Подмосковьем сократился на три четверти

Число школьников и студентов в транспорте снизилось на 99%
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пассажиропоток в общественном транспорте резко снизилсяПассажиропоток в общественном транспорте резко снизилсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Число пассажиров в общественном транспорте на маршрутах между Москвой и областью сократилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в пресс-службе областного Минтранса.

Кроме того, по сравнению с началом прошлого месяца пассажиропоток снизился также существенно – на 74%, рассказали в ведомстве.

Жители Москвы и Подмосковья также стали реже пользоваться железнодорожным транспортом. Пассажиропоток на электричках в регионе сократился на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что на утро понедельника, 30 марта, в общественном транспорте Подмосковья было зафиксировано снижение числа учащихся и студентов на 99%. Также число пассажиров льготных категорий и лиц в возрасте старше 65 лет сократилось в наземном транспорте региона на 98%.

Помимо этого на 70% сократился пассажиропоток в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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