Пассажиропоток на маршрутах между Москвой и Подмосковьем сократился на три четверти
Число пассажиров в общественном транспорте на маршрутах между Москвой и областью сократилось на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят в пресс-службе областного Минтранса.
Кроме того, по сравнению с началом прошлого месяца пассажиропоток снизился также существенно – на 74%, рассказали в ведомстве.
Жители Москвы и Подмосковья также стали реже пользоваться железнодорожным транспортом. Пассажиропоток на электричках в регионе сократился на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».
Добавим, что на утро понедельника, 30 марта, в общественном транспорте Подмосковья было зафиксировано снижение числа учащихся и студентов на 99%. Также число пассажиров льготных категорий и лиц в возрасте старше 65 лет сократилось в наземном транспорте региона на 98%.
Помимо этого на 70% сократился пассажиропоток в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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