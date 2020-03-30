МегаФон поддержит абонентов в условиях карантина

30 Март 2020 2020-03-30T21:02:42+03:00

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Чтобы остаться на связи во время карантина, достаточно позвонить в call-центр МегаФона. Абоненту подключат одну из бесплатных услуг, которая позволит остаться на связи, в частности, зачислят на счёт сумму, оплатить которую можно будет позже и без комиссии. Предложение абонентам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных. Кроме того, чтобы дать возможность абонентам получать актуальную информацию в текущей ситуации, МегаФон сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также «горячие линии» Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия».

Полный список номеров «горячих линий» доступен на сайте оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU