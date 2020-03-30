2020-03-30T21:02:42+03:00
Общество

МегаФон поддержит абонентов в условиях карантина

Абоненты старше 65 лет продолжат общаться даже при нулевом балансе и задолженности
Иван ДАНИЛОВ
Поделиться:
Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторовВсе абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторовФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Чтобы остаться на связи во время карантина, достаточно позвонить в call-центр МегаФона. Абоненту подключат одну из бесплатных услуг, которая позволит остаться на связи, в частности, зачислят на счёт сумму, оплатить которую можно будет позже и без комиссии. Предложение абонентам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Все абоненты МегаФона даже при отрицательном балансе могут принимать входящие вызовы от любых операторов, включая зарубежных. Кроме того, чтобы дать возможность абонентам получать актуальную информацию в текущей ситуации, МегаФон сделал бесплатными звонки для всех своих абонентов на номера посольств и консульств России в других странах, авиакомпаний, справочной РЖД, турагентств, Ситуационного центра МИД, а также «горячие линии» Ростуризма, департамента здравоохранения, Роструда, программы «Здоровая Россия».

Полный список номеров «горячих линий» доступен на сайте оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон поддержит абонентов в условиях карантина
Сильный снегопад начнется в московском регионе после 18:00
Пассажиропоток на маршрутах между Москвой и Подмосковьем сократился на три четверти
Юристы прокомментировали меры самоизоляции в Москве
Московские школьники смогут пройти диагностику знаний онлайн
В Московской области подростка убило током
Под Черноголовкой нашли ноги и череп расчлененного человека
Метро и Мосгортранс продлят сроки действия проездных билетов
Погода в Москве на 28 марта 2020 года: воздух прогреется до +17
Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины
На следующей неделе москвичей ждет минусовая температура и метель
Дачный сезон в Подмосковье открылся раньше срока из-за коронавируса
В Москве подросток попал в полицию, а потом в реанимацию
Денис Майданов устроил концерт на балконе в поддержку медиков
В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Лаборатории Москвы проводят около 4 тысяч анализов на коронавирус в сутки
Власти Москвы разъяснили сообщения о блокировке социальных карт москвичей
Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился почти на 40%
В Москве более полутора миллионов пенсионеров получили выплаты в связи с карантином
Погода в Москве на 26 марта 2020 года: температура поднимется до +13 градусов
В Подмосковье закупили более 500 аппаратов ИВЛ