2020-03-31T12:50:26+03:00
Общество

Большинство москвичей начало соблюдать режим самоизоляции

Жители города перестали выходить на улицу без необходимости
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Москвичи стали реже выходить из домаМосквичи стали реже выходить из домаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В первый день действия режима самоизоляции большинство москвичей проявили ответственность и остались дома. Об этом 31 марта сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что не все жители города смогли сразу перестроиться под новый режим, поэтому в выходные в парках было много гуяющих, хотя всех просили остаться дома. Однако ужесточение правило изоляции дало первые результаты.

«Мы должны действовать на опережение, пока есть такая возможность. Ужесточение режима уже дало свой эффект — сегодня ситуация улучшилась», — цитирует Ракову телеканал «360».

По ее словам, после публикации указа мэра Москвы Сергея Собянина о введении режима самоизоляции для всех граждан города, большинство москвичей остались у себя дома.

Добавим, что столичные власти первыми решились на ужесточение режима и усиление мер борьбы с коронавирусом. Однако вслед за Москвой обязательный карантин для своих граждан начали вводить и другие регионы России, передает сайт argumenti.ru со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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