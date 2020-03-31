2020-03-31T13:27:53+03:00
Общество

Оперативный штаб: Около 40% заболевших в Москве - люди от 40 до 65 лет

Только 5% среди новых инфицированных - дети
Ксения БОГДАНОВА
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Число заболевших в Москве выросло на 387 человек.Число заболевших в Москве выросло на 387 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Москве за сутки выявлено 387 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших в городе - 1613 человек. При этом если в Европе вирус поражает в основном людей старшего возраста, то в российской столице около 40% заболевших - это пациенты от 40 до 65 лет.

- Среди новых заболевших - около 40% людей от 40 до 65 лет и почти 35% - от 18 до 40 лет. Еще 20% - люди в старше 65 лет и примерно 5% - дети, - сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Лишь 10% людей, заболевших за последние две недели, вернулись из европейских стран. Остальные заразились внутри страны, контактируя с ранее заболевшими. Как сообщает Оперштаб, все инфицированные коронавирусом москвичи, а также люди из списка их контактов находятся под наблюдением медиков.

Напомним, с 30 марта в Москве ужесточен режим самоизоляции. Все жители столицы, вне зависимости от возраста, должны оставаться дома. Выходить можно только в магазин, аптеку или на прогулку с собакой, не отходя от дома более, чем на 100 метров. Покидать свое жилище могут только те люди, которые продолжают ездить на работу. В супермаркетах и аптеках посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Для этого на полу торговых точек возле касс нанесли специальную разметку. Такие же карантинные меры введены в Московской области.

На время карантина в столичном метро и на общественном транспорте прекращена работа льготных проездных билетов для пенсионеров, школьников и студентов. Действие льготных проездных для учащихся будет продлено на месяц или более с той даты, когда режим повышенной готовности будет завершен. Мэр Сергей Собянин пообещал в блоге на своем персональном сайте, что поездки, остающиеся у москвичей на транспортной карте «Тройка», не сгорят. Их действие также будет продлено на 5 дней.

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